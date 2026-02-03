Milano Cortina 2026 il percorso olimpico diventa un menù tutto da gustare

Da ecodibergamo.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta le Olimpiadi invernali non sono solo gare e medaglie. A Milano e Cortina, il percorso olimpico si trasforma in un menù che unisce sport e tradizioni locali. Dalle specialità milanesi come i mondeghili ai dolci austriaci come i Kaiserschmarren, il viaggio tra le eccellenze gastronomiche diventa parte integrante dell’evento. Un modo per unire territori e culture, coinvolgendo gli spettatori anche a tavola.

Articolo. Dai mondeghili ai Kaiserschmarren, un itinerario gastronomico che unisce sport, territorio e convivialità nel segno delle Olimpiadi invernali Dodicimila chilometri attraverso 60 città, oltre 300 Comuni e 20 regioni: è il percorso fatto dalla Fiamma Olimpica negli ultimi due mesi. Quattrocentodieci chilometri sono invece la distanza tra Milano e Cortina d’Ampezzo, le due “capitali” delle Olimpiadi Invernali 2026. Sono gli stessi chilometri che potete percorrere – figurativamente – con un menù speciale pensato proprio per celebrare l’evento sportivo mondiale che si svolgerà, a partire dai prossimi giorni, a pochi passi da casa nostra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

milano cortina 2026 il percorso olimpico diventa un men249 tutto da gustare

© Ecodibergamo.it - Milano Cortina 2026, il percorso olimpico diventa un menù tutto da gustare

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Roma-Como (lunedì 15 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Posticipo tutto da gustare all’Olimpico

Lunedì 15 dicembre 2025 alle 20:45 si disputerà il match tra Roma e Como all’Olimpico, chiudendo la giornata 15 del campionato di Serie A.

Roma-Como (lunedì 15 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Posticipo tutto da gustare all’Olimpico

Il posticipo di lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:45 vede affrontarsi Roma e Como all’Olimpico, chiudendo la quindicesima giornata di Serie A.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MILANO CORTINA 2026, la Fiamma Olimpica arriva al Quirinale

Video MILANO CORTINA 2026, la Fiamma Olimpica arriva al Quirinale

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Milano Cortina 2026: online una nuova sezione dedicata; Olimpiadi: scontro su agenti dell'Ice a Milano, forze anche dal Qatar.

milano cortina 2026 ilMilano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta integrale i Giochi Olimpici Invernali su HBO MaxWarner Bros. Discovery sarà il broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e garantirà al pubblico italiano la copertura integrale ... ilmessaggero.it

milano cortina 2026 ilOlimpiadi Milano Cortina 2026: dove e come guardare tutte le gare. La guida completaL’inaugurazione ufficiale sarà venerdì sera, ma domani iniziano le prime gare preliminari (per gli appassionati di curling. Ecco dove e come si potranno vedere tutte le olimpiadi in TV. dday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.