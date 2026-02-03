Milano Cortina 2026 il percorso olimpico diventa un menù tutto da gustare

Questa volta le Olimpiadi invernali non sono solo gare e medaglie. A Milano e Cortina, il percorso olimpico si trasforma in un menù che unisce sport e tradizioni locali. Dalle specialità milanesi come i mondeghili ai dolci austriaci come i Kaiserschmarren, il viaggio tra le eccellenze gastronomiche diventa parte integrante dell’evento. Un modo per unire territori e culture, coinvolgendo gli spettatori anche a tavola.

Articolo. Dai mondeghili ai Kaiserschmarren, un itinerario gastronomico che unisce sport, territorio e convivialità nel segno delle Olimpiadi invernali Dodicimila chilometri attraverso 60 città, oltre 300 Comuni e 20 regioni: è il percorso fatto dalla Fiamma Olimpica negli ultimi due mesi. Quattrocentodieci chilometri sono invece la distanza tra Milano e Cortina d'Ampezzo, le due "capitali" delle Olimpiadi Invernali 2026. Sono gli stessi chilometri che potete percorrere – figurativamente – con un menù speciale pensato proprio per celebrare l'evento sportivo mondiale che si svolgerà, a partire dai prossimi giorni, a pochi passi da casa nostra.

