Milano-Cortina 2026 | Eurosport accesa ad ogni ora del giorno new entry Kristian Ghedina

Warner Bros. Discovery trasmette i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ogni ora del giorno. La società si impegna a offrire ai telespettatori una copertura completa, con una novità: Kristian Ghedina come new entry nel team di commentatori. L’evento si svolgerà dal 6 al 22 febbraio e sarà visibile su più canali, con approfondimenti e immagini in tempo reale.

Warner Bros. Discovery è broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, ed è pronta ad offrire al pubblico la più ampia copertura possibile dell’evento. Sulla neonata HBO Max e discovery+ circa 865 ore di gare live, arricchite da tre appuntamenti quotidiani con gli studi dalle principali località olimpiche, per un totale di oltre mille ore di diretta. HBO Max e discovery+ saranno le uniche piattaforme in Italia a garantire integralmente i Giochi di Milano-Cortina ed importante è la copertura del canale Eurosport 1, che avrà un palinsesto interamente dedicato, dalle prime gare del giorno agli ultimi approfondimenti serali, e insieme agli eventi olimpici di Eurosport 2 trasmetterà in diretta integrale i 116 eventi da medaglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

A un mese dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Warner Bros.

Kristian Ghedina, leggenda dello sci italiano con 13 vittorie in Coppa del Mondo, non è stato scelto come tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

