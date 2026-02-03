Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano e Cortina, ma intanto si lavora anche dietro le quinte per proteggere gli eventi. Le autorità hanno intensificato gli sforzi contro gli attacchi informatici, che potrebbero mettere a rischio le gare e la sicurezza di atleti e spettatori. La sfida contro i pirati del web è diventata parte integrante della preparazione, con sistemi di sicurezza sempre più rafforzati.

Siamo a pochi giorni dalle Olimpiadi e mentre Milano, Cortina e le altre sedi delle gare si preparano ad accogliere atleti e pubblico, dietro le quinte si gioca una partita altrettanto complessa: quella contro le minacce informatiche. Anche l’Italia, dopo l’esperienza di Parigi 2024, si mossa per proteggere le proprie infrastrutture digitali, prendendo spunto dall’edizione estiva francese come un banco di prova senza precedenti: ci sono stati infatti oltre 140 tentativi di attacco hacker sventati e milioni di eventi di sicurezza gestiti in tempo reale. L’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi francese aveva predisposto una strategia multilivello basata su valutazione del rischio, intelligence sulle minacce e simulazioni di crisi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano Cortina 2026 e la sfida ai pirati del web

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dopo il terremoto di Forlì del 13 gennaio, sono circolate online foto false di crolli e danni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Milano Cortina 2026: online una nuova sezione dedicata; NOTA STAMPA - OLIMPIADI E PARALIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: LOMBARDIA E VENETO FANNO SQUADRA PER PORTARE LA PSICOLOGIA DELLO SPORT AI GIOCHI OLIMPICI; Il percorso della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: un viaggio che unisce l’Italia.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Tom Cruise a Mariah Carey a Laura Pausini: tutti i vip alla cerimonia di apertura. Dove vederla in tvManca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A tre giorni dall'inizio dei Giochi, la Cerimonia di Apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si ... leggo.it

‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, a CityLife piste di snowtubing gratuite: giorni e orariIl cuore della città accoglie un’esperienza invernale pensata per avvicinare le famiglie allo spirito dei Giochi Olimpici ... msn.com

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dovrebbero dare ulteriore impulso all'economia europea degli sport invernali, anche se i costi elevati stanno diventando sempre più un ostacolo per gli amanti della neve #EuropeInMotion https://l.euronews.com/Cls - facebook.com facebook

Ventisei vini per brindare alle Olimpiadi di Milano-Cortina x.com