Milano Cortina 2026 autorizzate dal Mimit 8.000 frequenze radio per i Giochi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera a circa 8.000 frequenze radio per i Giochi invernali del 2026. Le autorizzazioni garantiranno le strutture tecnologiche necessarie e le trasmissioni in tutto il mondo. Ora gli organizzatori si preparano ad affrontare le sfide tecniche, assicurando che tutto sia pronto per l’evento globale.

