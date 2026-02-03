Milano Cortina 2026 autorizzate dal Mimit 8.000 frequenze radio per i Giochi
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via libera a circa 8.000 frequenze radio per i Giochi invernali del 2026. Le autorizzazioni garantiranno le strutture tecnologiche necessarie e le trasmissioni in tutto il mondo. Ora gli organizzatori si preparano ad affrontare le sfide tecniche, assicurando che tutto sia pronto per l’evento globale.
