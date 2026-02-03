La Rinascente di Milano si trasforma per i Giochi Olimpici Invernali 2026. HBO ha preso il controllo degli spazi, creando un allestimento speciale che unisce moda, intrattenimento e sport. La città si prepara a vivere l’evento in modo nuovo, con installazioni che richiamano l’atmosfera olimpica e coinvolgono i passanti. La grande vetrina si anima di luci e simboli olimpici, mentre la piattaforma streaming porta l’energia delle Olimpiadi direttamente nel cuore di Milano.

L’obiettivo? Andare oltre la tradizionale logica delle vetrine di un department store di lusso per creare un universo di storie ed emozioni che sfiora l’irreale. La facciata della Rinascente si è così accesa con animazioni ispirate agli sport olimpici e ai mondi di HBO, da Harry Potter a Superman. Il risultato è uno spettacolo diffuso capace di intrecciare racconto, visione e coinvolgimento, lasciando un’impronta riconoscibile nel panorama delle attività speciali che in questo periodo popolano Milano. Harry Potter - Invisibility cloak Una delle saghe più iconiche di sempre, stavolta sceglie di non mostrarsi apertamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026: anche la Rinascente si veste di nuovo per l'occasione

