Milan Tare nel pre partita | Maignan bandiera del club Mateta? Aveva un problema fisico

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha chiarito alcune situazioni prima della partita contro il Bologna. Ha detto che Maignan è una vera bandiera del club, mentre su Mateta ha spiegato che aveva un problema fisico e non era in condizione di giocare. Tare si è detto fiducioso per la partita, che si gioca questa sera allo stadio Dall’Ara.

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo cercare di fare una partita importante stasera e cercare di vincerla, perché vuol dire dare continuità alla classifica e anche dare tanto alle nostre aspettative". "L'operazione Mateta riguardava il futuro, non il presente. Facendo la trattativa abbiamo visto che c'era uno spiraglio di anticiparla e abbiamo cercato di farlo.

