Igli Tare si presenta prima della partita di Serie A tra Milan e Bologna. Il direttore sportivo dei rossoneri spiega che l’operazione con Mateta riguardava il futuro, non il presente. Sull’accordo per il rinnovo di Maignan, Tare preferisce non fare commenti. La squadra si prepara a scendere in campo, aspettando il fischio d’inizio.

Milan, Tare nel pre gara: «Mateta? L'operazione riguardava il futuro, non il presente. Sul rinnovo di Maignan.»

A pochi minuti dall'inizio di Milan-Sassuolo, valida per la 15ª giornata di Serie A, il ds rossonero Igli Tare ha commentato la situazione del team e il ruolo di Maignan, definendolo un leader e un ragazzo straordinario.

