Axel Disasi si presenta ufficialmente come nuovo giocatore del West Ham e spiega perché ha scelto il club inglese. Il difensore francese, ex obiettivo del Milan, dice che il West Ham è la scelta giusta e che qui si sono fatti avanti con convinzione. Disasi aggiunge che si sente già benvoluto e motivato a dare il massimo.

La sessione invernale di calciomercato non ha portato al Milan il tanto desiderato centrale di difesa. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi, da Mario Gila della Lazio a Nathan Akè del Manchester City, ma quello che sembrava davvero a un passo dal vestire la maglia rossonera è Axel Disasi. Il centrale francese è stato valutato nelle scorse settimane, ma la decisione finale è stata quella di dare massima fiducia a De Winter. Il difensore è stato acquistato nella giornata di ieri dal West Ham, la formula del prestito è stata sufficiente per convincere il Chelsea. Durante la presentazione l'ex obiettivo del Milan ha toccato vari temi, vediamo insieme le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, stoccata di Disasi: “Il West Ham è la scelta giusta per me, qui mi volevano davvero”

