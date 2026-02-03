Il Milan ha concluso il mercato invernale con quattro acquisti promessi al progetto giovanile. Tra questi, uno si allenerà già con la Prima Squadra di Allegri. La società di Via Aldo Rossi punta sui giovani per rilanciare il futuro e dare più possibilità ai talenti emergenti. I nuovi acquisti sono pronti a mettersi in mostra e a conquistare un posto in prima squadra.

Il Milan ha concluso il suo calciomercato invernale 2026 acquistando, il primo giorno utile della sessione (2 gennaio) l'attaccante Niclas Füllkrug e, nell'ultimo giorno utile per le trattative (2 febbraio), il centrocampista offensivo Alphadjo Cissè. Quest'ultimo, però, si unirà alla squadra rossonera soltanto a partire dalla stagione 2026-2027. Concluderà, infatti, l'annata in Serie B, in prestito al Catanzaro, dove già stava giocando. Il primo è stato Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005, arrivato dal Monza. Quindi sono arrivati El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008, arrivato dalla Be Sport Academy di Dakar e Yahya Idrissi-Regragui, trequartista classe 2007 di origini marocchine ma nativo di Watford (Inghilterra). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quattro colpi per il Futuro: uno si allenerà con la Prima Squadra di Allegri

Approfondimenti su Milan Futuro

Il Milan si prepara a chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissé, con la decisione ancora da prendere tra un prestito o un inserimento diretto in prima squadra.

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan in programma domani in terra araba, Maignan e Allegri si sono confrontati in conferenza stampa, svelando le ultime novità e le aspettative per l'importante appuntamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Futuro

Argomenti discussi: Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; Quattro punte e nessun gol: con una rete a partita non si va da nessuna parte; Marinozzi boccia il 4-2-3-1 per il Milan: Non mi convince per due motivi; Milan, Allegri: Campionato? Bisogna stare zitti. Rafael Leao ha fastidio, ma ci sarà.

Calciomercato, ecco il pagellone. Pochi colpi, bene Roma e Milan, così così le altreLa finestra di mercato invernale si è conclusa con zero colpi importanti, alcuni addii dolorosi e poche mosse a sorpresa. A parte giallorossi e rossoneri, a dominare sono state la prudenza e l’attenzi ... msn.com

Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpiUltime news di calciomercato dell’ultima giornata chiusa alle 20: acquisti, cessioni, trasferimenti per Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre ... fanpage.it

La società comunica un avvicendamento alla guida tecnica della Prima Squadra. Desideriamo ringraziare Gabriele Thiella per il lavoro svolto e per l’impegno profuso con i ra - facebook.com facebook