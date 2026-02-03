Milan parla Gabbia | Felice del percorso che sto facendo Maignan ha una professionalità incredibile
Matteo Gabbia si è aperto ai canali ufficiali del Milan, parlando del suo momento in squadra e della crescita personale. Il difensore rossonero si sente felice del percorso che sta facendo e ha elogiato Maignan, definendolo molto professionale. Ha anche detto che si sta impegnando per migliorare e si sente più sicuro in campo.
Nei giorni scorsi, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Tanti i temi toccati dal centrale italiano. Dal momento personale e di squadra, al capitano Mike Maignan fino al suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le parole del numero 46 rossonero. Sul momento del Milan: "Sono molto felice del percorso che sto facendo in questa squadra. Il nostro capitano è Mike e io sono orgoglioso di avere un compagno come lui dal quale imparare e prendere sempre spunto per migliorare cose personali e professionali. Sicuramente mi sento bene all'interno della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
