Milan parla Gabbia | Felice del percorso che sto facendo Maignan ha una professionalità incredibile

Matteo Gabbia si è aperto ai canali ufficiali del Milan, parlando del suo momento in squadra e della crescita personale. Il difensore rossonero si sente felice del percorso che sta facendo e ha elogiato Maignan, definendolo molto professionale. Ha anche detto che si sta impegnando per migliorare e si sente più sicuro in campo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.