Il mercato di gennaio si è concluso senza grandi colpi per il Milan. La squadra non ha preso rinforzi importanti, anche se aveva bisogno di migliorare almeno due zone del campo. Allegri si trova ora a guidare la squadra con la stessa rosa di prima, senza novità in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan ha chiuso la sessione invernale di mercato senza innesti significativi, nonostante l’esigenza dichiarata di rinforzare almeno due reparti, lasciando Massimiliano Allegri a gestire la seconda parte di stagione con una rosa sostanzialmente invariata. È successo a gennaio, a Milano, e l’effetto immediato è una sensazione diffusa di occasione sprecata, in un momento in cui la squadra avrebbe potuto alzare il proprio livello competitivo. Il piano ideale dello staff tecnico prevedeva un difensore centrale e un rinforzo sulla corsia destra, un’alternativa credibile a Saelemaekers. Nulla di tutto questo è arrivato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, mercato d'inverno senza scosse: occasione mancata e fiducia ad Allegri

Dopo il pareggio tra Milan e Roma, sono emerse critiche sulla prestazione dei rossoneri.

