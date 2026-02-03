Milan la maledizione del 9 continua | da Mateta a Boniface fino a Abraham e Morata I precedenti

Il Milan non riesce a trovare un attaccante che segni con costanza. Da anni i rossoneri affrontano una vera e propria maledizione del numero 9. Mateta, Boniface, Abraham e Morata sono solo gli ultimi nomi di una lunga lista di giocatori che non sono riusciti a lasciare il segno. La squadra, nonostante gli sforzi, continua a faticare sotto porta e i dubbi sul reparto offensivo restano. La mancanza di un vero goleador pesa e alimenta le critiche nel mondo del calcio.

Il Milan aveva puntato forte su Jean-Philippe Mateta, ma alla fine la trattativa salta.

Milan, rischio Mateta: un giallo da 35 milioni e il precedente Boniface. Ma c’è Vlahovic sullo sfondoL'ultimo giorno di mercato si tinge di giallo: dubbi del Milan sulle condizioni di Mateta, servono nuovi controlli, poi la decisione. Non si molla Vlahovic. sport.virgilio.it

milan la maledizione delMilan, dopo Giroud il vuoto: tra delusioni e trattative saltate, il 9 è ancora una maledizioneJean-Philippe Mateta non sarà un giocatore del Milan, né oggi né la prossima estate. La trattativa è definitivamente saltata dopo le visite mediche aggiuntive volute dai rossoneri per vederci meglio s ... msn.com

