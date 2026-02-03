Milan Colombo | Mancata conclusione della trattativa Mateta c’è una sensazione

Il Milan non è riuscito a chiudere l’acquisto di Jean-Philippe Mateta nell’ultimo giorno di calciomercato invernale. La trattativa si è fermata a causa di problemi al ginocchio dell’attaccante francese del Crystal Palace. La società rossonera aveva sperato di portarlo in squadra, ma alla fine l’affare è saltato. C’è un senso di delusione tra i tifosi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sui dettagli della trattativa.

Il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, avrebbe potuto mettere a segno l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese del Crystal Palace. Un arrivo, però, sfumato per via dei problemi al ginocchio del bomber delle 'Eagles', trovati in occasione delle visite mediche e confermati anche dal successivo consulto con gli specialisti del Milan. Del 'tormentone Mateta' ha scritto, questa mattina, anche la giornalista Monica Colombo sul 'Corriere della Sera'. "Il supplemento di indagini a cui ha partecipato ieri anche un medico del Milan ha indotto il club a fare dietrofront.

