Milan Bartesaghi nel pre partita di Bologna | Consapevoli del periodo importante della stagione

Prima della partita contro il Bologna, Davide Bartesaghi si presenta concentrato e determinato. Il difensore del Milan sa che questo momento della stagione è decisivo e non vuole lasciare nulla al caso. Prima di scendere in campo allo stadio Renato Dall’Ara, ha detto che la squadra è consapevole dell’importanza di questa sfida e si prepara a dare il massimo. I rossoneri cercano punti pesanti in un match che può fare la differenza nella corsa europea.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Periodo duro: "Siamo consapevoli che è un periodo importante della stagione, per dare una svolta, per dare un segnale positivo sia alla squadra che al campionato. Ci siamo allenati come abbiamo sempre fatto. Siamo sicuri dei nostri mezzi e cercheremo di metterli in campo come sempre". Dopo il rigore della Roma vuoi riscattarti: "È stato un episodio sfortunato.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato a ‘Milan TV’ prima della partita contro il Como, valida per la 16ª giornata di Serie A.

