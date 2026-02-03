Il Milan ha messo le mani su Alphadjo Cissè, che ora resterà in prestito al Catanzaro fino a fine stagione. Dopo aver pagato circa 10 milioni all’Hellas Verona, il club rossonero ha deciso di portarlo a Milano in estate, quando potrà lavorare con Allegri. La trattativa si è chiusa all’ultimo giorno di mercato, lasciando i tifosi rossoneri con la speranza di vedere presto il nuovo acquisto in azione.

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha messo a segno un colpo molto interessante e anche con un discreto esborso economico. I rossoneri, infatti, versando 10 milioni di euro tra parte fissa (8) e bonus (2) si sono assicurati Alphadjo Cissè, quando il giocatore sembrava ormai già diretto al PSV Eindhoven. Classe 2006, il centrocampista offensivo nato a Treviso è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona e ha esordito con la maglia gialloblu in Serie A nel 2024. L'esplosione vera e propria, però, è arrivata in questa stagione, che il ragazzo sta disputando in Serie B con la maglia del Catanzaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, 10 milioni per Cissè: a Catanzaro fino a fine stagione, poi a luglio da Allegri

Approfondimenti su Milan Catanzaro

Il Milan ha annunciato di aver acquistato Alphadjo Cissè, un giovane esterno offensivo nato nel 2006, attualmente in prestito al Catanzaro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milan Catanzaro

Argomenti discussi: Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; Milan, risolti anche gli ultimi dettagli sulle commissioni: Maignan rinnova con il club rossonero; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi.

Moretto: Il Milan ci sta provando per Cissé dell'Hellas Verona. Affare da 10 milioniMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l'inserimento del Milan nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo ... milannews.it

Mercato, Mateta non va al Milan: visite mediche falliteL’attaccante Niclas Fullkrug e il rinnovo del portiere Maignan rappresentano i principali riferimenti, rispettivamente, per il reparto offensivo e quello difensivo del club. L’operazione con il ... it.blastingnews.com

Mercato Invernale Chiuso 2026: 2 arrivi, nessun addio 8 milioni di euro garantiti investiti più 6,5 milioni di euro tra bonus e diritto di riscatto 0 milioni di euro Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

… Ecco le operazioni del Milan nella sessione invernali di calciomercato 2026: 2 arrivi, nessun addio 8 milioni di euro garantiti investiti più 6,5 milioni di euro tra bonus e diritto di riscatto 0 milioni di euro x.com