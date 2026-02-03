Migranti si abbattono i sussidi per spingerli a lavorare | Insostenibile il 50% di disoccupati

Il governo italiano ha deciso di tagliare i sussidi ai migranti nella speranza di spingerli a cercare lavoro. La mossa ha già sollevato molte polemiche, soprattutto considerando che il 50% di loro è disoccupato. Le nuove misure cercano di cambiare la gestione dei migranti, ma rischiano di aumentare le difficoltà per chi cerca di inserirsi nel mercato del lavoro. La questione resta al centro del dibattito politico e sociale.

L’approccio alle questioni migratorie in Europa è cambiato ed è innegabile che la modifica di paradigma sia coincisa con l’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e con la proposta di una nuova postura. L’Unione europea ha capito che non può inginocchiarsi, che ha necessità di tutelarsi e di tutelare i suoi cittadini ma anche che serve necessariamente porre dei filtri se si vuole realmente aiutare chi ne ha bisogno. I sistemi sociali di gran parte dei Paesi sono arrivati allo stremo a causa di un’immissione enorme di soggetti bisognosi di assistenza, per la quale è necessario attingere dalle casse pubbliche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

