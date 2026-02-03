Migliorano le condizioni della donna ferita a fucilate dal marito a Paduli nel Sannio
La donna di 45 anni ferita dal marito a Paduli sta meglio. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento, dopo che era stata colpita a fucilate. La vicenda ha scioccato la piccola comunità del Sannio, mentre i soccorritori continuano a seguire il suo stato di salute.
In lieve miglioramento la donna di 45 anni ferita a fucilate dal marito a Paduli, in provincia di Benevento. L'uomo arrestato per tentato femminicidio aggravato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferita a fucilate dal marito: la 45enne risponde alle cure ma la prognosi resta riservata
Una donna di 45 anni è arrivata ieri al pronto soccorso del San Pio di Benevento con ferite da arma da fuoco.
Fucilate nella piazza della movida a Palermo, ferita una donna. L'aggressore fugge in auto e investe due pedoni
Giulia De Luca ferita a fucilate dal marito nel Sannio: migliorano le condizioni della 46enneIl bollettino medico: sveglia e respira autonomamente. Si valuta un nuovo intervento ... msn.com
