Migliorano le condizioni della donna ferita a fucilate dal marito a Paduli nel Sannio

La donna di 45 anni ferita dal marito a Paduli sta meglio. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento, dopo che era stata colpita a fucilate. La vicenda ha scioccato la piccola comunità del Sannio, mentre i soccorritori continuano a seguire il suo stato di salute.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.