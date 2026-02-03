Michela Borgia omaggia Mina al Teatro Italia di Roma

Questa sera al Teatro Italia di Roma, Michela Borgia rende omaggio a Mina con uno spettacolo dal vivo. È il più grande tributo dedicato alla cantante, con musica e interpretazioni che cercano di catturare l’essenza della regina del jazz e della pop italiana. L’appuntamento è fissato per il 6 febbraio 2026, e gli appassionati sono già in fila per ascoltare questa serata speciale.

Cosa: Il più grande tributo a Mina, uno spettacolo musicale dal vivo.. Dove e Quando: Roma, Teatro Italia, il 6 febbraio 2026.. Perché: Un viaggio emozionante tra i successi della "Tigre di Cremona" interpretato dalla voce intensa di Michela Borgia.. Roma si conferma ancora una volta il palcoscenico privilegiato per le grandi celebrazioni della musica d'autore. Il prossimo 6 febbraio 2026, le porte del prestigioso Teatro Italia si apriranno per ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione capitolina: Il più grande tributo a Mina. Non si tratta di una semplice serata di intrattenimento, ma di un evento culturale che mira a onorare la carriera della cantante più iconica del panorama italiano.

