‘Michael’ | è uscito il trailer del biopic più atteso dell’anno

È stato diffuso il trailer del biopic su Michael, il film più atteso dell’anno. Si tratta di una pellicola che ripercorre la vita e la carriera del cantante, attirando l’attenzione di molti fan e curiosi. La produzione promette di raccontare in modo intenso e fedele la storia di un’icona mondiale della musica.

Tra i film più attesi dell’anno c’è senza dubbio un film, un biopic musicale, che non possiamo assolutamente perderci. Stiamo parlando di Michael. Il film ripercorrerà la vita e la carriera dle re del pop Michael Jackson e ad interpretarlo sarà un volto molto particolare, che alza l’asticella delle aspettative di questo progetto artistico. Il volto protagonista è quello infatti di suo nipote, il giovane Jaafar Jackson. Scopriamo insieme il nuovo trailer e la data d’uscita Il biopic musicale di Antoine Fuqua . Il nuovo trailer del biopic Michael non lascia davvero più dubbi: questo film sarà il più grande omaggio mai fatto all’indimenticabile Re del Pop. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il trailer del biopic su Michael Jackson è ora online.

Il nuovo trailer ufficiale di Michael, il biopic sul leggendario Michael Jackson, è online. Il film, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, arriverà in sala il 23 aprile 2026

