metti due serate con le stelle

Due serate con le stelle sono in programma a febbraio a Prato. L’associazione astronomica Quasar invita gli appassionati a osservare il cielo in due occasioni. Gli eventi sono aperti a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta all’astronomia. Un’occasione per scoprire le meraviglie dell’universo e passare una serata sotto le stelle.

Il primo in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza istituita dall'Onu, giovedì 12 febbraio, alle 21.15 alla sala conferenze dei volontari del Centro di scienze naturali (via di Galceti 90F) con una serata dedicata a " Marie Curie: una donna, due Nobel. Una nuova visione del mondo". Marie Currie nel corso della sua vita fu oggetto di una campagna denigratoria, messa sotto accusa per il suo successo in discipline ritenute non adatte ad una donna e per la sua indipendenza.

