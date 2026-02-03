Metropolitana M5 e iI fondi bloccati a Roma Appello ai ministri | febbraio ultima spiaggia

La metro M5 di Milano, che dovrebbe arrivare anche a Monza, rischia di restare ferma ancora a lungo. I fondi promessi sono bloccati e le scadenze si avvicinano. I cittadini e le imprese chiedono risposte, ma finora non ci sono segnali concreti. I ministri sono chiamati a intervenire, perché a febbraio potrebbe essere l’ultima occasione per sbloccare la situazione. Intanto, il progetto rimane in stand-by e le preoccupazioni aumentano.

Monaza, 3 febbraio 2026 – Sul prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza tornano ad addensarsi le nubi. I decreti attuativi del ministero dell’Economia, indispensabili per sbloccare i finanziamenti, tardano ad arrivare, così l’associazione Hq Monza e la consigliera regionale e comunale Martina Sassoli (Noi Moderati), che seguono da tempo l’iter del progetto, tornano a farsi sentire. Al centro della questione ci sono i circa 100 milioni di euro mancanti per completare la copertura del miliardo e 884 milioni, 990mila euro necessari all’opera. Lettera ai ministri. Hq Monza ha scritto una lettera ai ministri Giancarlo Giorgetti (Economia) e Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) per sollecitare la conclusione dell’iter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

