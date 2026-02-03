La giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 si presenta con tempo stabile su tutta la regione. Il cielo sarà sereno e le temperature rimarranno invernali, grazie all’alta pressione che domina la zona. Non sono previste piogge o cambiamenti improvvisi, quindi i cittadini possono aspettarsi una giornata tranquilla e senza sorprese meteorologiche.

Previsioni meteo Roma e Lazio, mercoledì 4 febbraio 2026. Alta pressione, tempo stabile e clima invernale La giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, sotto l'influenza di un campo di alta pressione. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il freddo sarà più avvertito nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle aree interne, mentre nelle ore centrali le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali. Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile per l'intera giornata. Dopo un avvio freddo, il cielo si manterrà poco nuvoloso con buona visibilità.

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 4 febbraio 2026: tempo stabile e cieli sereni

Il 27 gennaio 2026, a Roma e nel Lazio, si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cieli generalmente sereni.

Oggi a Roma e nel Lazio il cielo rimane sereno e il tempo è stabile.

