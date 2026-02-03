Venerdì il cielo sopra Roma si presenta coperto, con molte nuvole che preannunciano pioggia nel corso della giornata. Le temperature minime sono in calo, mentre i venti soffiano moderati. La giornata si prospetta nervosa, con condizioni di maltempo che si mantengono anche in serata.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche in pente localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali melanotte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-02-2026 ore 19:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Venerdì mattina, le previsioni parlano di un cielo coperto su tutta Roma, con molte nuvole che si alternano a qualche schiarita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi e domani pioggia, Giovedì 5 nubi sparse; Allerta meteo Roma e Lazio 3 febbraio: torna il maltempo, ci attende almeno una settimana di pioggia; Meteo Roma e Lazio 3 febbraio 2026: tempo stabile e cieli poco nuvolosi; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo Roma – Peggioramento in arrivo sulla Capitale: piogge e temporali da oggi, settimana instabileMeteo Roma - Termina la breve tregua dal maltempo, correnti atlantiche portano maltempo diffuso e clima più mite ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Stabilità con sole fino ad inizio settimana, poi torna il maltempo; le previsioniMeteo che si manterrà stabile sino avvio di settimana. Giornata di lunedì che farà registrare condizioni meteo ancora diffusamente stabili con ampie schiarite tra mattino e pomeriggio. Nubi in ... centrometeoitaliano.it

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani. In arrivo piogge, rovesci intensi e vento forte, soprattutto dalla sera. Nessuna neve in città, ma il peggioramento è atteso con mare mosso e criticità idrogeologica. - facebook.com facebook

Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte ift.tt/ZdxqFL4 x.com