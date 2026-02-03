Meteo Napoli tornano le piogge | ecco quando

Questa mattina a Napoli il cielo si presenta parzialmente nuvoloso, con temperature che oscillano tra i 10 e i 17 gradi. Le previsioni indicano che nelle prossime ore potrebbe tornare la pioggia, quindi meglio prepararsi a qualche acquazzone nel pomeriggio. La giornata si prospetta tranquilla, ma con il cielo che potrebbe cambiare nel corso della giornata.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima 10°C e massima 17°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 11°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 12°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la settimana di Natale sarà caratterizzata dal ritorno del maltempo, con possibili piogge e condizioni di cielo coperto.

