Meteo le previsioni per la settimana in Brianza

Dopo i giorni della Merla, in Brianza arriva di nuovo il maltempo. Piogge abbondanti e neve a tratti sono previste anche in pianura. La situazione si mantiene instabile e le previsioni confermano un peggioramento nelle prossime ore.

Dopo i giorni della Merla, in Brianza torna il maltempo, con piogge abbondanti e neve a tratti prevista anche in pianura. Infatti, secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3Bmeteo, "una nuova perturbazione atlantica è arrivata in Lombardia e darà luogo a un peggioramento delle condizioni.

