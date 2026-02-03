Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Questa mattina la Protezione civile della Regione Umbria ha aggiornato le previsioni meteo per i prossimi giorni. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, il tempo rimane stabile, con poche piogge e temperature in lieve aumento. Le previsioni indicano condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile annuvolamento nel pomeriggio. La situazione rimane sotto controllo, ma si consiglia comunque di monitorare gli aggiornamenti ufficiali.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Europa è interessata da una vasta area.

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

