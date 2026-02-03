Meta oscura Corona e il suo Falsissimo Si rivede Claudio Lippi che difende l’agente fotografico | Gravissimo

Meta ha disattivato ieri tutti i profili social di Fabrizio Corona e del suo format “Falsissimo”, incluso su Instagram. Corona si è rivisto in pubblico e ha commentato la decisione, definendola gravissima. La vicenda ha fatto discutere gli utenti e gli addetti ai lavori, mentre Claudio Lippi è intervenuto per difendere l’agente fotografico. La questione resta aperta, e i social continuano a parlare di questa scena che ha scosso il mondo dello spettacolo.

Meta ha disattivato ieri tutti i profili social di Fabrizio Corona e del suo format “ Falsissimo ”, sulla piattaforma di Instagram. La decisione di Google, il colosso di Mountain View proprietario anche di YouTube, del social network fondato da Mark Zuckerberg (che comprende anche Instagram) e di TikTok di oscurare i canali social dell’ex agente dei vip è figlia del combinato disposto delle querele sporte da Mediaset per diffamazione aggravata e ricettazione – che hanno portato la Procura di Milano a iscrivere sul registro degli indagati vertici apicali di Google Ireland e Google Italy -, e delle diffide per violazione del copyright. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meta oscura Corona e il suo Falsissimo. Si rivede Claudio Lippi, che difende l’agente fotografico: “Gravissimo” Approfondimenti su Fabrizio Corona Claudio Lippi a Falsissimo di Fabrizio Corona, il conduttore svela retroscena su Mediaset dall'ospedale In questo articolo si analizzano le recenti dichiarazioni di Claudio Lippi emerse durante la trasmissione Falsissimo di Fabrizio Corona, trasmessa nonostante un’ordinanza del Tribunale di Milano. Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona rivela dettagli sulla presenza di Samira Lui e Gerry Scotti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Fabrizio Corona, la chiamata SHOCK di Claudio Lippi #fabriziocorona #news #shortvideo #shorts #yt Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Avvocati di Alfonso Signorini contro Google per i video di Fabrizio Corona, nel mirino anche Meta e TikTok; Mediaset blocca Falsissimo, oscurate quattro puntate a tema Signorini, Scotti, Berlusconi; YouTube cancella l'ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona; Meta oscura ICE List, la wiki che elenca agenti ICE. Meta oscura Fabrizio Corona: chiusi i profili socialMeta ha oscurato i profili Facebook e Instagram di Fabrizio Corona per violazione del copyright, rimossi i video di Falsissimo su YouTube. punto-informatico.it Caso Signorini, Meta rimuove i profili di Fabrizio Corona e FalsissimoI profili social di Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono stati oscurati da Meta, con una decisione arrivata dopo diffide e denunce legate alle puntate contro Alfonso Signorini e Mediaset. L ... alfemminile.com «Sono vivo e non sono in terapia intensiva». Claudio Lippi ha scelto di rassicurare tutti direttamente dal suo nuovo profilo Instagram, dopo che molti si erano allarmati per la sua salute vedendolo in un video recente pubblicato da Fabrizio Corona, dove appari - facebook.com facebook A 80 anni Claudio Lippi ha aperto un profilo social. Lo storico conduttore si racconta per smentire con ironia le notizie circolate a inizio febbraio sul suo stato di salute: "Sono vivo e sto bene". Un nuovo inizio digitale per raccontare sei decenni di tv: "Il rapporto x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.