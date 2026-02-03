Domani a Messina si presenta ufficialmente il piano per ottenere la Bandiera Blu 2026. Alle 10 del mattino, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, gli amministratori illustreranno i progetti ambientali e turistici che porteranno la città a puntare sulla qualità delle sue spiagge e del mare. La conferenza rappresenta il primo passo per mettere in mostra le iniziative in vista della prossima stagione estiva.

Domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della progettualità per la Bandiera Blu 2026. L’evento, che si svolgerà in un contesto istituzionale di rilievo, vedrà la partecipazione del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, del Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio e della Presidente di Messina Social City Valeria Asquini. Al centro del dibattito, che coinvolgerà anche rappresentanti delle realtà operative coinvolte, sarà il piano strategico per il rinnovo della Bandiera Blu, un riconoscimento internazionale che valorizza le spiagge italiane per qualità dell’acqua, accessibilità, sicurezza e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina si prepara alla Bandiera Blu 2026 con progetti ambientali e turistici in programma per la prossima stagione.

Il Liceo Archimede di Messina ha ricevuto la Bandiera Verde, riconoscimento internazionale per l’impegno in progetti ambientali e sostenibilità.

Dopo aver ottenuto la Bandiera Blu, Messina si propone di diventare la

