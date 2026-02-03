Messina | concluso il posizionamento del modulo spogliatoio al campo di calcio di Cumia

A Messina è stato portato a termine il posizionamento del modulo prefabbricato ad uso spogliatoio presso il campo di calcio di Cumia Superiore, un intervento che conclude un percorso avviato anni fa grazie alla partecipazione attiva dei cittadini e alla capacità dell'amministrazione comunale di trasformare idee in opere concrete. L'opera, realizzata grazie a un finanziamento regionale di 25 mila euro ottenuto tramite un bando dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, rappresenta la concretizzazione di un progetto nato nell'ambito della Democrazia Partecipata 2021, quando i residenti del quartiere avevano espresso la necessità di migliorare le infrastrutture sportive locali.

