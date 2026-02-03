Messi clamorosa notizia di mercato! L’argentino pronto a tornare a ‘casa’? Lo scenario

Lionel Messi potrebbe tornare a giocare in Argentina, questa volta con la maglia dei Newell’s Old Boys. La notizia circola con insistenza e ha fatto scalpore tra i tifosi. Dopo anni di successi in Europa, il fuoriclasse argentino sembra essere più vicino all’idea di rientrare a casa, anche se nulla è ancora certo. La possibile mossa sta facendo discutere il mondo del calcio, con molti che sperano di vederlo ancora una volta nei colori della sua città.

