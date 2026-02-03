Il Napoli ha concluso un nuovo affare nell’ultimo giorno di mercato, anche se non ha fatto molto rumore. La società ha puntato su Pereyra, un talento che potrebbe tornare utile nel futuro della squadra. Alla fine, l’accordo è stato trovato e il giocatore si avvicina ai partenopei, aggiungendo un’altra pedina interessante alla rosa.

Non solo Alisson Santos nell’ultimo giorno di mercato. È passato un po’ in sordina, ma il Napoli si è assicurato un altro talento per il futuro. Si tratta di Milton Pereyra, gioiellino classe 2008 acquistato dal Boca Juniors. Un attaccante di grande talento che aveva attirato l’attenzione di diversi club europei. Pereyra, il nuovo talento del Napoli: gli azzurri hanno battuto la concorrenza. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio account di ‘X’, il Napoli avrebbe battuto una concorrenza importante per l’attaccante di Buenos Aires. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno del 2028, con opzione di rinnovo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Mercato Napoli, retroscena su Pereyra: tutti i dettagli sull'operazione

Il mercato dell’Inter si fa sempre più complicato.

Senza blocco del mercato, il Napoli avrebbe pareggiato l’offerta dell’Atletico Madrid per Lookman (Fabrizio Romano)Fabrizio Romano, intervenuto a Dazn nel corso del programma 4-2-3-1, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Napoli e Lookman. ilnapolista.it

Il Mattino- Napoli, che retroscena su Lookman: gli azzurri hanno provato a prenderlo in tutti i modiAdemola Lookman, prima ancora di firmare per l’Atletico Madrid, sarebbe stato vicinissimo ad indossare la maglia del Napoli. Il talento nigeriano, infatti, è stato a lungo monitorato da Giovanni Manna ... gonfialarete.com

Le pagelle al mercato di Inter, Milan, Juve e Napoli durante il TG di SportMediaset #sportmediaset #mediaset #seriea - facebook.com facebook

Il #Napoli paga il prezzo di essere diventato grande senza scorciatoie. Di essere meridionale senza chiedere protezione. Di Armando De Martino Il blocco del mercato è un messaggio: va bene vincere, ma non troppo; va bene essere solidi, ma non al punto d x.com