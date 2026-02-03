Mercato La Recanatese si rinforza Ecco il centrocampista Scorza

La Recanatese ha messo a segno un colpo importante sul mercato. La società ha infatti annunciato l’ingaggio del centrocampista Cristian Scorza, 26 anni, che arriva dall’esperienza in diverse squadre di livello. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, il giocatore ha già giocato in serie C con Trento, Fermana, Campobasso e Forlì, portando in squadra nuova energia e capacità di mettere ordine a centrocampo.

La Recanatese si rinforza assicurandosi il centrocampista Cristian Scorza, 26 anni. Il giocatore, cresciuto nel vivaio dell'Ascoli, vanta esperienze nei professionisti con le maglie di Trento, Fermana, Campobasso e Forlì. Si tratta di un importante rinforzo per la formazione allenata da Giovanni Pagliari impegnata a conquistare la salvezza. I giallorossi sono reduci dal pareggio in trasferta con il San Marino che non sarà da disprezzare, in fondo si trattava di uno scontro diretto ma deve essere accolto come una piccola boccata d'ossigeno per una graduatoria che era e resta asfittica. La sensazione, contro un avversario indecifrabile e che cercava di nascondere le difficoltà, con un organico largamente rinnovato e con serissimi problemi di amalgama (tralasciando il resto), è stata quella di un'opportunità non colta appieno mentre la vittoria sarebbe stata un toccasana, anche in vista di un calendario che a febbraio si prospetta proibitivo con Ancona, Ostiamare ed Atletico Ascoli in sequenza.

