Mercato Inter il retroscena con il Liverpool sull’affare Jones I dettagli

Il mercato dell’Inter si fa sempre più complicato. Questa volta c’è un retroscena con il Liverpool sull’affare Jones, che potrebbe cambiare le carte in tavola. I dirigenti nerazzurri hanno parlato con gli inglesi, ma ancora non c’è un accordo definitivo. La trattativa resta aperta, e i tifosi aspettano novità nei prossimi giorni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il recente calciomercato ha regalato emozioni fortissime ai sostenitori della Beneamata, portando con sé sogni di gloria e colpi di scena rimasti in sospeso. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, fonte autorevole che ha svelato i dettagli dell’operazione, i nerazzurri hanno accarezzato per ore l’idea di portare a Milano un vero top player di livello internazionale: Curtis Jones. Il sogno Curtis Jones e il dietrofront del Liverpool. Curtis Jones, dinamico centrocampista inglese dotato di una tecnica sopraffina e di una grande capacità di inserimento, è stato a un passo dal vestire la maglia del Biscione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il mercato dell’Inter si complica ancora, questa volta per il tentativo di portare Jones in nerazzurro.

I Reds hanno fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, ma finora senza successo.

