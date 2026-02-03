Dopo una finestra di mercato molto movimentata, il mercato di … si è concluso con otto cessioni e altrettante entrate. Verre e Ladinetti sono tra i protagonisti di questa rivoluzione di rosa, con i giocatori che si sono mossi tra entusiasmo e voglia di novità. Riccardo Gaucci commenta: “È stato un mercato intenso, un bel mercato”. Ora si aspetta di vedere come queste novità influenzeranno la squadra nella prossima stagione.

Sedici operazioni, otto in entrata e altrettante in uscita. "È stato un bel mercato, intenso – spiega Riccardo Gaucci –. Sono contento, complimenti a tutti. E adesso la squadra deve fare i punti, le chiacchiere e i nomi contano poco, conterà il campo. Avrei voluto fare anche Monaco, ma non si sono incastrate le entrate e le uscite. La rosa è competitiva, ma soprattutto c’è aria fresca e gente motivata, penso possa portare qualcosa di importante, compreso l’entusiasmo della gente. Ora pensare solo alla salvezza, ci giochiamo tutto in queste gare che restano". Un capolavoro in uscita: è sempre complicato piazzare gli esuberi nel mercato di riparazione e invece il Perugia è riuscito a mettere a segno otto cessioni nella finestra di riparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato di... rivoluzione. Dopo Verre pure Ladinetti: "Entusiasmo e aria fresca». Uscite-boom: otto cessioni





