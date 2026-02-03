La finestra di mercato di gennaio si è chiusa con alcune sorprese e molte domande ancora aperte. La Roma ha fatto acquisti che potrebbero fare la differenza, mentre Torino e Verona sono tornate a casa con più dubbi che certezze. Ora si aspetta solo di vedere come queste scelte influenzeranno il resto della stagione.

Chi ha cambiato davvero passo e chi, invece, ha lasciato il mercato di gennaio con più dubbi che certezze. A campagna invernale conclusa, tra fine gennaio e ultime ore di trattative, i club di Serie A hanno definito le rose per la seconda parte della stagione, scegliendo se investire sul presente o rimandare tutto al futuro. Il quadro che emerge racconta strategie molto diverse, con poche rivoluzioni vere e diversi aggiustamenti mirati, non sempre riusciti. Roma davanti a tutte, Milan e Cremonese convincono. Il giudizio più alto spetta alla Roma, che esce dal mercato con un reparto offensivo più profondo e qualitativo.

© Como1907news.com - Mercato di gennaio, il bilancio della Serie A: Roma promossa, Torino e Verona bocciate

Urbano Cairo ha commentato la recente prestazione del Torino dopo la sconfitta contro Roma, sottolineando che l’assenza di Zapata non dipende dal mercato.

