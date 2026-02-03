Mercato dell’auto | gennaio conclude con crescente ottimismo nonostante lontano dal volume pre-pandemico

A gennaio 2026 il mercato dell’auto in Italia si conferma in crescita. Sono state immatricolate circa 142.000 vetture, con un incremento del 6,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nonostante il numero sia ancora lontano dai livelli pre-pandemici, gli addetti ai lavori si mostrano più ottimisti e sperano in un progressivo recupero.

Il mercato dell'auto in Italia ha registrato un andamento positivo a gennaio 2026, con 141.980 immatricolazioni, un aumento del 6,2% rispetto al 2025. Ma i volumi restano inferiori rispetto ai livelli del 2019, con un gap di circa 23.300 veicoli. Secondo le previsioni dell'UNRAE, il 2026 sarà un anno complesso per il settore automobilistico, con un totale di immatricolazioni stimato intorno a 1,54 milioni di unità, un lieve aumento dello 0,9% rispetto al 2025. Le auto elettriche, pur mostrando un incremento rispetto a gennaio 2025, si attestano al 6,6%, un valore inferiore rispetto ai massimi registrati negli ultimi mesi.

