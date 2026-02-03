Il Milan ha piazzato un colpo a parametro zero, prendendo un giocatore che Conte aveva in vista. Il direttore sportivo Tare ha già iniziato a muoversi, portando a casa l’acquisto senza dover spendere un centesimo. Ora si attende solo che il calciomercato si riapra anche in Italia per vedere quali altri affari arriveranno.

Il Ds rossonero Tare si è messo già in moto. Tutti i dettagli Chiuso il mercato, perlomeno nei principali Paesi, ecco che già se ne apre un altro. Parliamo ovviamente di quello dei parametri zero, dei calciatori in scadenza a giugno che già da inizio anno – e qualcuno di loro lo ha fatto – avrebbero potuto firmare con un altro club. Vlahovic andrà via dalla Juve a costo zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’elenco è piuttosto lungo e include nomi molto pesanti, da Lewandowski a Vlahovic fino a Leon Goretzka. Quest’ultimo è stato quasi a un passo dal lasciare il Bayern sul finire della sessione invernale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it - Mercato chiuso, il Milan piazza il colpo a zero: lo toglie a Conte

La Fiorentina ha chiuso il mercato senza grandi sorprese.

Il Foggia ha ufficialmente preso Michael Liguori dall'US Salernitana.

