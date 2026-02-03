Il mercato invernale si chiude con un giorno di grande attività per il Cesena. Ieri il club ha ufficializzato tre nuovi acquisti: Corazza, Castrovilli e Cerri. Nel giro di poche ore, il Cavalluccio ha anche preparato un possibile colpo a breve, con l’italo-albanese Vrioni svincolato e quindi tesserabile subito, anche dopo la data limite. Intanto, sono partiti diversi giocatori: Celia si è trasferito al Benevento, Diao è tornato all’Atalanta e poi è stato girato allo spagnolo Mirandés,

Tutto in un giorno, l’ultimo a disposizione per i ritocchi invernali. In un lunedì a dir poco frenetico il Cavalluccio chiude con tre operazioni in entrata ( Corazza, Cerri e Castrovilli ), più uno possibile a breve, l’italo albanese Giacomo Vrioni svincolato e quindi tesserabile anche dopo il gong finale, e che pareggiano le uscite di Celia, definitivo al Benevento, Diao, tornato all’Atalanta e girato agli spagnoli del Mirandés, Blesa andato ai portoghesi del Rio Ave più quella di Manolo Adamo di inizio gennaio finito allo Spezia. Lunedì dicevamo di lavoro febbrile per il direttore Filippo Fusco anche se le operazioni Cerri e Corazza erano state apparecchiate nei giorni scorsi e pronte per l’ufficialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato chiuso, ecco i nuovi volti del Cesena . Ieri le firme di Corazza, Castrovilli e Cerri

Approfondimenti su Cesena Calcio

Il Cesena ha concluso una giornata intensa di acquisti e cessioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cesena Calcio

Argomenti discussi: Lecce: mercato chiuso, ecco cosa è cambiato nella squadra; Fuochi d’artificio Mantova, mercato chiuso: 13 arrivi e 10 cessioni, ecco una punta svizzera; Crotone Calcio | Mercato chiuso, ecco tutti i colpi rossoblù. Vrenna: Sono soddisfatto, raggiunto gli obiettivi prefissati; Mercato chiuso, ecco i nuovi volti del Cesena . Ieri le firme di Corazza, Castrovilli e Cerri.

Mercato Juve h24 - Chiuso il mercato invernale. Ufficiali: Holm e Deniz alla Juve, Rugani alla Fiorentina e Joao Mario al Bologna. Pedro Felipe al Sassuolo. Ecco perché i ...Minuto per minuto, tutte le notizie e le indiscrezioni provenienti dai nostri inviati a Milano e Roma, dalle emittenti radiofoniche, televisive e dai principali siti sportivi. Scaricate gratis ... tuttojuve.com

Lecce: mercato chiuso, ecco cosa è cambiato nella squadraLECCE - Si è chiuso il calciomercato invernale 2026 e il Lecce archivia la sessione di riparazione con una strategia chiara: puntellare il centrocampo e ... corrieresalentino.it

Mercato chiuso, voto e giudizio al Milan Tra torto, ragione e giochi di potere su Mateta e non solo x.com