Mercati settimanali Nuova viabilità in centro

Questa settimana, il Comune di Città di Castello ha introdotto nuove regole per i mercati settimanali. Da martedì, giovedì e sabato, cambiano le disposizioni sulla viabilità per rendere più sicuro e ordinato il passaggio tra le bancarelle. Le strade centrali saranno chiuse al traffico nei momenti di mercato, e ci saranno nuovi percorsi per i veicoli e i pedoni. La novità punta a ridurre il caos e a migliorare l’esperienza di chi acquista e chi lavora nelle bancarelle.

CITTÀ DI CASTELLO - Nuove misure per garantire più sicurezza e una migliore organizzazione durante i mercati settimanali del martedì, giovedì e sabato. In seguito all’approvazione del piano di riordino delle aree pubbliche, il dirigente della polizia locale ha emesso un’ ordinanza per disciplinare la viabilità in centro. Le modifiche interessano in particolare Piazza Gabriotti, Piazza Costa e Largo Gildoni. Per quanto riguarda il martedì, in occasione del mercatino agroalimentare, l’ordinanza stabilisce il divieto di transito in piazza Gabriotti dalle 7 alle 13.30, dall’intersezione con Via del Popolo e da quella con Corso Cavour, estendendosi anche ai veicoli solitamente autorizzati, con l’unica eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercati settimanali. Nuova viabilità in centro Approfondimenti su Città Di Castello Mercati settimanali: come cambiano orari e giorni durante le feste di Natale Durante le festività natalizie, i mercati settimanali della provincia di Latina subiscono variazioni negli orari e nei giorni di apertura. Riapre l’incrocio “Quattro Strade”. Nuova segnaletica e viabilità modificata nel centro storico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Urban Air Mobility Air Traffic Management and Future Operations Ultime notizie su Città Di Castello Argomenti discussi: Mercati settimanali. Nuova viabilità in centro; Milano-Cortina 2026: Ponte nelle Alpi diventa l’hub per i Giochi. Ecco come cambia la viabilità; Ischia, lavori nuovo asilo: chiuso il parcheggio e spostato il mercato settimanale -; Il mercato cambia location. Mercato settimanale del venerdì a Celano: modifiche alla viabilità per i prossimi mesiCelano - Il Comune di Celano ha disposto una nuova regolamentazione della circolazione stradale nel centro cittadino per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale del venerdì. terremarsicane.it Lavori in piazza Montebello, il mercato traslocaLe bancarelle saranno distribuite tra viale Colombo, via Calatafimi e le piazze Garibaldi e San Giovanni durante il restyling dell’area . msn.com Il maltempo preoccupa, annullati anche i mercati settimanali in diversi comuni delle province di Frosinone e Latina - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.