Meloni viso d’angelo a San Lorenzo in Lucina | Il Vicariato di Roma sostiene che l’originale era diverso

Fa discutere ancora il volto della chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove alcuni esperti sostengono che il volto rappresentato non sia più quello originale. Il Vicariato di Roma ha spiegato che l’immagine attuale mostra tratti diversi da quelli che si riteneva fossero dipinti in passato. La questione ha riacceso il dibattito tra storici dell’arte e responsabili religiosi, con molti che si chiedono se si tratti di un semplice restauro o di un cambiamento intenzionale. Intanto, i cittadini si fermano a guardare le foto e a discutere

Fa ancora discutere, fino a far scendere in campo responsabili ed esperti, il "viso d'angelo" della chiesa romana di San Lorenzo in Lucina, dove ora si riconoscerebbero i tratti di Giorgia Meloni. "L'originale di sicuro non era così". Lo fa sapere il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, il quale ha così risposto a chi gli chiedeva che fine farà l'affresco con il volto che ha le fattezze della Premier

