La Premier Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non farà passi indietro sulla sicurezza. In un discorso pubblico, ha chiarito che il governo continuerà a rafforzare le misure contro la criminalità. Poi ha rivolto un appello alla segretaria del Pd, Elly Schlein, sperando in un impegno condiviso per migliorare la situazione. Meloni ha anche ascoltato le parole di Schlein sulla necessità di unire le istituzioni, ma ribadisce che non ci saranno compromessi su questo fronte.

“Ho ascoltato la segretaria del Partito Democratico che diceva che le istituzioni devono essere unite. Speriamo". Giorgia Meloni, che questa mattina ha incontrato una delegazione del programma Farwest per esprimere la sua solidarietà all’inviata Bianca Leonardi, vittima di un'aggressione durante il corteo per Askatasuna di sabato scorso, ha ribadito che sulla sicurezza è necessaria “chiarezza da parte di tutti” e “un impegno comune, che è quello che io ho proposto a tutti i partiti anche dell'opposizione”. Parlando dei fatti di Torino, il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Penso che non si possa arretrare, stiamo lavorando anche su questo: garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Sulla sicurezza non arretriamo". Poi l'appello a Schlein: "Speriamo in impegno comune"

Approfondimenti su Meloni Sicurezza

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meloni Sicurezza

Argomenti discussi: Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la Costituzione (di F. Olivo); Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitaria; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

