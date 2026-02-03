Giovedì pomeriggio alle 17, è previsto il prossimo Consiglio dei ministri. Meloni ha annunciato che si tratta dell’“ora del basta” e si discuterà di sicurezza. La decisione arriva in un momento di tensione politica e di attenzione crescente sui temi di ordine pubblico.

Si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio alle 17, secondo quanto si apprende, il prossimo Consiglio dei ministri. La riunione del Governo era attesa in un primo momento per domani. Sul tavolo dell'esecutivo dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza. Un rinvio tecnico di 24 ore per mettere a punto le norme che secondo le indiscrezioni dovrebbero essere contenute in un decreto legge e in un disegno di legge, con la premier Giorgia Melon i che nelle scorse ore ha chiamato le opposizioni a condividere. Una convergenza istituzionale necessaria, dopo le violenze intollerabili di Askatasuna e degli antagonisti in piazza a Torino contro la polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, "l'ora del basta". Sicurezza, giovedì il giorno decisivo

Approfondimenti su Meloni Sicurezza

Giorni di tensione in vista del Consiglio dei ministri.

Il segretario del Pd di Parma, Francesco De Vanna, commenta le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sulla sicurezza, evidenziando come la presidente del Consiglio abbia riconosciuto che il Governo poteva fare di più.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meloni Sicurezza

Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; Sicurezza, cosa c'è nel pacchetto del governo: legittima difesa, Daspo, stop ai coltelli per i minorenni; L’amico americano ora è un peso per Meloni; Cara Meloni, esca dai palazzi e vada tra la gente.

Sul decreto sicurezza sappiamo due o tre cose, per oraIl pacchetto di norme a cui sta lavorando il governo dovrebbe essere composto da un decreto legge (che forse sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri) e da un disegno di legge. Si parla di scu ... today.it

Da Tolkien a Pasolini, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni la battaglia ora è anche culturaleDomenica dal palco della Fondazione Feltrinelli Elly ha lanciato il vero guanto di sfida a Giorgia in vista della sfida per le politiche del 2027 Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla tes ... adnkronos.com

Scontri Torino, Meloni durissima: “Adesso cosa deve fare la magistratura”. Basta così! - facebook.com facebook