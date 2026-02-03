Meloni | Impegno per norme ancora più efficaci Domani comunicazioni di Piantedosi al Senato e voto

Domani, il ministro Piantedosi parlerà al Senato sulle tensioni di sabato scorso a Torino, dove un corteo di solidarietà si è trasformato in uno scontro con le forze dell’ordine. Piantedosi ha definito l’evento come una “resa dei conti con lo Stato” e presenterà nuove comunicazioni. Nel frattempo, Meloni promette di lavorare su norme più efficaci per gestire situazioni simili in futuro.

AGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una "resa dei conti con lo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sugli scontri di sabato scorso. L'iniziativa di sabato "era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica", ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

Durante le comunicazioni al Senato, Giorgia Meloni affronta un dibattito acceso, confrontandosi con Renzi e criticando Monti, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato gli scontri di sabato scorso durante il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna.

