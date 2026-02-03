Meloni faccia d’angelo arriva la decisione inaspettata | cosa succede ora

La vicenda dell’angelo con il volto di Giorgia Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma si complica. Le autorità hanno avviato verifiche ufficiali per capire come e perché quell’immagine sia apparsa nel tempio. La decisione di intervenire arriva dopo che la scultura è diventata subito un caso mediatico, attirando l’attenzione di molti. Ora si attende di scoprire se ci saranno provvedimenti o se l’opera resterà lì, simbolo di un gesto artistico o di una provocazione.

Il caso dell’angelo con il volto di Giorgia Meloni raffigurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma, è entrato in una fase di accertamenti formali. Sul piano ecclesiastico e su quello amministrativo, l’indicazione che emerge è convergente: l’immagine dovrà essere ricondotta alla configurazione precedente. Il tema riguarda sia la tutela dell’arte sacra sia il rispetto delle procedure previste per i beni sottoposti a vincolo. La posizione della Santa Sede sull’arte sacra. Dal Vaticano è stata ribadita la necessità di evitare utilizzi ritenuti impropri delle immagini legate alla tradizione cristiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meloni faccia d’angelo, arriva la decisione inaspettata: cosa succede ora Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina Com’era l’angelo a San Lorenzo in Lucina che assomiglia a Meloni prima del restauro e cosa succede ora La figura affrescata a San Lorenzo in Lucina, a Roma, che somiglia molto a Giorgia Meloni, ha subito un restauro nel 2023. Ucraina, svolta shock: la decisione di Giorgia Meloni all’ultimo minuto. Cosa succede Giorgia Meloni ha annunciato una decisione improvvisa riguardo alla gestione degli attivi sovrani russi immobilizzati nell’Unione Europea, segnando una svolta significativa nella politica europea. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Meloni faccia d'angelo, la Sopraintendenza decide: Originale da ripristinare; Meloni faccia d'angelo, il parroco di San Lorenzo: In effetti la somiglianza c'è; Il volto di Meloni in un affresco restaurato? Il 'caso' in una Basilica a Roma. Meloni faccia d'angelo, la Sopraintendenza decide: «Originale da ripristinare»L’angelo potrebbe (ri)cambiare i connotati. O meglio, ripristinare la vecchia fisionomia angelica. Miracoli dell’arte? Mica tanto. Piuttosto una corsa a riparare interventi ... ilgazzettino.it Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di RomaL'autore nega di aver ritratto la presidente, ma i funzionari del ministero della Cultura hanno comunque organizzato un sopralluogo ... ilpost.it Giorgia Meloni attacca la magistratura, chiedendo che «faccia fino in fondo la propria parte, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende». Fac x.com È vero!!! hanno messo la faccia di Giorgia Meloni su un cherubino! Ma al di là di questa curiosità, San Lorenzo in Lucina è davvero bellissima: anche se in ristrutturazione, vale assolutamente la pena visitarla. #Meloni #roma #SanLorenzoinLucina - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.