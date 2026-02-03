Meloni angelo monopolizza i social | è pioggia di meme dalla Gioconda alla Cappella Sistina

Su internet esplode la risata: sui social spuntano meme su Meloni e l’angelo di San Lorenzo in Lucina. La Rete si diverte a ridisegnare i capolavori, tra la Gioconda e la Cappella Sistina, con versioni ironiche e creativo. Gli utenti si divertono a trasformare i quadri e i monumenti, creando una vera e propria pioggia di immagini satiriche che fanno parlare di sé.

Non solo l'angelo di San Lorenzo in Lucina: la Rete si scatena in una pioggia di restauri creativi sui grandi capolavori riveduti e corretti in una pioggia di meme. Così la premier diventa la Gioconda, la Statua della Libertà, finisce nella Cappella Sistina nell'iconico tocco delle dita del Giudizio universale. E ancora, diventa la ragazza con l'orecchino di perla, madonna trecentesca, icona bizantina. Meloni faccia d'angelo: è pioggia di meme. Chi lo avrebbe immaginato che il restauro creativo del sagrestano della basilica romana di San Lorenzo in Lucina diventasse l'occasione per strappare sorrisi? Non a caso, come ha rivelato Nicola Procaccini a Un Giorno da Pecora, su questi meme la prima a riderci sopra è la stessa premier.

