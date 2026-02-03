La soap Melek non andrà in onda oggi, 2 febbraio 2026. Real Time ha deciso di sospendere la messa in onda senza dare spiegazioni immediate. La serie tornerà in programmazione nei prossimi giorni, ma ancora non è stata comunicata una data ufficiale. I fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire cosa succederà ai protagonisti.

La soap Melek salta la programmazione del 2 febbraio 2026: ecco perché Real Time ha deciso di rinviare la messa in onda e quando ripartirà la serie. Dopo un esordio che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, la soap turca Melek – Il coraggio di una madre fa una piccola ma significativa pausa. La seconda puntata, attesa per la sera del 2 febbraio 2026, non è stata trasmessa come previsto. La motivazione? Una mossa ben studiata da parte di Real Time, che ha deciso di posticipare la messa in onda per non entrare in conflitto con due giganti della programmazione italiana: il Festival di Sanremo 2026 e le Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Melek Il Coraggio Di Una Madre, Interrotta: Ecco Quando Ritornerà In Onda!

Approfondimenti su Melek Coraggio

Quando Melek credeva di aver lasciato tutto alle spalle, il passato le torna davanti con forza.

Melek torna ad Antep e si ritrova di nuovo al centro di una crisi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Melek Il Coraggio Di Una Madre, Interrotta: Ecco Quando Ritornerà In Onda!

Ultime notizie su Melek Coraggio

Argomenti discussi: Si intitola Melek Il coraggio di una madre la nuova serie turca da non perdere; Melek – Il coraggio di una madre, stasera su Real Time debutta una nuova serie turca; Melek – Il coraggio di una madre, trama e cast della nuova serie tv turca su Real Time; Melek - Il Coraggio di una Madre: tutto sulla nuova serie turca di Real Time.

Perché Melek Il coraggio di una madre non va in onda oggi, 2 febbraio 2026/ Anticipazioni e quanto tornaPerché Melek Il coraggio di una madre non va in onda oggi, 2 febbraio 2026: svelati i motivi, anticipazioni e quanto torna in onda ... ilsussidiario.net

Melek – Il coraggio di una madre, stasera su Real Time debutta una nuova serie turcaD opo il finale di Hercai – Amore e vendetta, stasera alle 21.50 su Real Time debutta Melek – Il coraggio di una madre. La nuova serie turca va in onda con la prima puntata in anteprima ed entrerà sta ... iodonna.it

Tele 7 in edicola con un numero davvero da non perdere con Marco Bonini nel cast di Cuori , e poi la nuova soap opera Melek , il coraggio di una madre , e poi Rita Rusciano da un posto al sole al cinema e ancora Eva Martin da La promessa a Squadra speci - facebook.com facebook

Melek, il coraggio di una madre #melekilcoraggiodiunamadre #anticipazioni #spoiler x.com