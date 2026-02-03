MEDIASET | LA RUOTA NON SI FERMA COPPA ITALIA RIMANE SU ITALIA 1 PER I QUARTI

La coppa Italia resta su Italia 1. Mediaset ha confermato i diritti per le prossime due stagioni, fino al 2027. La trasmissione del torneo va avanti senza pause, mantenendo il calcio in prima linea sui canali del gruppo.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 20252026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul portale Sport Mediaset. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio torna la competizione nazionale con i primi due quarti di finale, Inter-Torino e Atalanta-Juventus: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21. Diretta in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog

