Mediaset Io Sono Farah chiude prima del previsto? Novità per la soap

Mediaset ha deciso di interrompere prima del previsto la messa in onda di Io Sono Farah. La soap, che avrebbe dovuto continuare con nuove puntate in prima serata, potrebbe chiudere anticipatamente, lasciando i fan senza le ultime puntate previste. La decisione ha già suscitato qualche sorpresa tra gli spettatori, che attendono chiarimenti sulla programmazione futura.

Io sono Farah torna in onda in prima serata con nuove puntate ma arriva l’importante novità decisa da Mediaset. Dopo la pausa della settimana scorsa dovuta alla giornata della Memoria, Io sono Farah torna in onda oggi, martedì 3 febbraio 2026 con una puntata assolutamente imperdibile. Dopo aver colpito Tahir con un bicchiere e avergli dichiarato il suo amore quando è privo di sensi, Farah torna a casa da Behnam che non ha alcuna intenzione di lasciar correre l’accaduto. (Screen video Mediaset Infinity) – L’opinionista.it L’uomo si mette sulle tracce di Tahir e, durante una colluttazione, Lekesiz cade nel vuoto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sono Farah, e in questa ultima puntata della soap turca il finale si rivela triste e riflessivo.

