mediaset fa rimuovere i profili social di corona e falsissimo la spiegazione di meta

Mediaset ha fatto rimuovere i profili social di Fabrizio Corona e di Falsissimo, il creatore del format. La decisione arriva dopo un'azione legale dell'azienda, che ha anche fatto eliminare le puntate in cui Falsissimo si scagliava contro i vertici Mediaset e alcuni personaggi noti della tv, come Alfonso Signorini.

E' un'azione legale di Mediaset che ha portato alla rimozione dei profili di Fabrizio Corona e Falsissimo e delle puntate in cui il creatore del format si scagliava contro i vertici Mediaset e alcuni volti noti della tv, tra cui Alfonso Signorini. Da quanto trapela, l'iniziativa legale tira in ballo la policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d'autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d'odio. La cancellazione dei materiali sembra essere una misura di autotutela da parte delle piattaforme digitali. "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community di Meta". 🔗 Leggi su Iltempo.it

