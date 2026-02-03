I Me contro Te si sono sposati davvero. La cerimonia si è svolta durante il loro show, con un funzionario del Comune che ha celebrato il matrimonio sul palco. La coppia ha deciso di condividere il momento con i fan, rendendolo una vera e propria festa pubblica. È la prima volta che succede qualcosa del genere in Italia, e molti spettatori sono rimasti sorpresi dalla scelta di portare l’evento sotto i riflettori.

C’è chi custodisce il proprio amore lontano dai riflettori e chi, invece, sceglie di viverlo apertamente, trasformandolo in una storia collettiva. Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come i Me contro Te, non hanno mai nascosto di appartenere alla seconda categoria. E oggi sono pronti a compiere il passo più importante della loro vita insieme proprio lì dove tutto è iniziato: sul palco, davanti ai fan. Perché sì, i due si sposeranno per davvero. Me contro Te matrimonio, Luì e Sofì si sposano per davvero. L’annuncio del matrimonio dei Me contro Te risale allo scorso dicembre, quando il duo aveva raccontato di uno spettacolo speciale, aperto ai follower, in cui avrebbero coronato il loro sogno d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Me contro Te si sposano davvero, un funzionario del Comune sul palco del loro show

Approfondimenti su Me contro Te

Durante il loro show, i due YouTuber annunciano di sposarsi davvero.

I Me contro Te sono al centro di discussioni dopo aver annunciato un matrimonio sul palco durante uno dei loro spettacoli.

Ultime notizie su Me contro Te

Argomenti discussi: i Me Contro Te; SI MA PURE NO - Il nuovo singolo dei Me Contro Te; Shop orologio me contro te in edicola prezzo Deals La stanza segreta di Sofi e Lui il regalo perfetto per le fan dei Me Contro Te

I Me contro Te si sposano davvero durante il loro show: Ci sarà un funzionario del Comune sul palcoI Me contro Te confermano che il matrimonio che si terrà nel loro show, al quale ci saranno anche i loro fan, è reale ... fanpage.it

Me contro Te: Si Ma Pure No è la nuova canzoneLuì e Sofì lanciano Si Ma Pure No e annunciano The Wedding Show il 5 settembre 2026 a Milano. Abbiamo ascoltato il brano per voi. lagazzettadellospettacolo.it

